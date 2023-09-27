اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء العراق يوجه بإعلان الحداد العام بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:14 ص
رئيس وزراء العراق يوجه بإعلان الحداد العام بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

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العراق .. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ولمدّة ثلاثة أيام.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس الوزراء العراقي ، وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر قال في وقت سابق إن دائرة صحة نينوى، سجلت مائة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات المناسبات في الحمدانية، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية بمدينه الموصل في محافظة نينوى.

 


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