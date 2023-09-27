رئيس وزراء أوكرانيا: ننفذ مشروعات لحماية البنية التحتية للطاقة لم يشهدها العالم من قبل

وقال شميهال خلال كلمته في منتدى مستقبل الطاقة الأوكراني إن العامل الأول لضمان استقرار قطاع الطاقة هو الدفاعات الجوية لأوكرانيا، وأضاف "اليوم تمتلك أوكرانيا قدرة أكبر بكثير من أنظمة الدفاع الجوي، لقد أصبح نظام الدفاع الجوي لدينا أكثر شمولاً وخبرة. ونحن نواصل العمل على تطويره، وبحلول فصل الشتاء سيصبح أقوى وأكثر قدرة وأكثر فعالية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار إلى أن العامل الثاني هو انخفاض مخزون روسيا من الصواريخ، أما العامل الثالث فهو حملة إصلاح واسعة النطاق يتم إجراؤها عبر منشآت الطاقة، وقال "حتى اليوم قمنا بإصلاح أكثر من 80 بالمائة من شبكات الكهرباء الرئيسية".

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن العامل الرابع لاستقرار قطاع الطاقة هو حماية منشآت الطاقة، مؤكدا أن أوكرانيا تدير الآن مشروعات حماية لم يسبق لأحد في العالم أن قام بها من قبل.

كما أشاد شميهال بالتعاون المنهجي مع الشركاء الدوليين، وذكر أن أوكرانيا تلقت 3ر2 مليار دولار أمريكي لاستعادة وحماية منشآت الطاقة.

يُشار إلى أن شركة "أوكرينرجو" المشغلة للطاقة في أوكرانيا أكدت في وقت سابق أنه على الرغم من الهجمات الروسية المحتملة على منشآت الطاقة هذا الشتاء، فإن نظام الطاقة في أوكرانيا لن ينهار وسيستمر في العمل.