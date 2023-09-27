رئيس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوى الشريف

كتب لؤى على

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى جميع المصريين داخل مصر وخارجها، وإلى الأمتين: العربية والإسلامية؛ بذكرى حلول المولد النبوي الشريف ميلاد المصطفى _صلى الله عليه وسلم _ معلم البشرية خاتم الأنبياء والرسل.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، داعيًا المولى _عز وجل _ أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، داعيًا المصريين جميعًا إلى الجد والاجتهاد والعمل بإخلاص حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها محليًّا إقليميًّا ودوليًّا.