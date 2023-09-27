رئيس التمثيل التجارى يؤكد تقديم كل التسهيلات لمعرض التجارة البينية الأفريقى

كتب إسلام سعيد

أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري علي الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية في مصر لمنح كافة التسهيلات والدعم اللازم لتنظيم المعرض وحشد المشاركة المصرية والافريقية به، حيث من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الدول الأفريقية المختلفة للمشاركة بوفود رسمية ورجال أعمال وشركات عارضة بما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية والأفريقية لإبرام عقود وصفقات تجارية واستثمارية طوال فترة اقامة المعرض الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة 9 - 15 نوفمبر القادم .

وجاء ذلك خلال الفعالية التى نظمها بنك التصدير والاستيراد الافريقي في إطار الإستعدادت الجارية لإستضافة مصر لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقي وضمت كافة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال المصري، وذلك في إطار الجهود الرامية للترويج للفعاليات التي ستقام على هامش المعرض.

كما ألقت مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ورئيس اللجنة التنفيذية لمعرض التجارة البينية الأفريقي كلمة تناولت فيها الترتيبات الجارية لإستضافة المعرض حيث استعرضت كافة الخطوات التي تم اتخاذها من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة في سبيل خروج هذا الحدث الهام بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع مكانة مصر في القارة الأفريقية.

على جانب آخر قامت كانايو أواني نائب رئيس بنك التصدير والإستيراد الأفريقي بإلقاء كلمة على هامش الفعالية حيث أكدت سيادتها على أهمية المعرض ليكون أداة لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، حيث يولي بنك التصدير الإستيراد الأفريقي أهمية كبيرة لتنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الحكومة المصرية والذي يعتبره البنك مكملاً للإجراءات الرامية إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما قام ممادو لبارانج سفير جمهورية الكاميرون في مصر وعميد السفراء الأفارقة في مصر بإلقاء كلمة خلال الحفل تضمنت الإعراب عن شكره للدولة المصرية لإستضافة المعرض كما أبدى استعداده بإعتباره عميد السفراء الأفارقة في مصر المعاونة جنباًَ إلى جنب مع كل من مصر والبنك لحشد المشاركة الأفريقية في هذا الحدث الهام.