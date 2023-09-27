دوريتان عسكريتان لبنانية وإسرائيلية تتبادلان إطلاق القنابل الدخانية على الحدود

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تبادلت دوريتان أحدهما من الجيش اللبنانى والأخرى من الجيش الإسرائيلي، إطلاق القنابل الدخانية على الحدود اللبنانية الجنوبية، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الجارى.

وأعلن الجيش اللبنانى - فى بيان له اليوم/الأربعاء/ - أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلى أقدمت على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبنانى أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها الجيش الإسرائيلى شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) فى منطقة بسطرة- بالجنوب اللبنانى.



وأوضح الجيش اللبنانى أن عناصره ردت بإطلاق قنابل دخانية نحو الدورية الإسرائيلية.



وكانت دوريتان من الجيشين اللبنانى والاسرائيلى قد تبادلتا إطلاق القنابل الدخانية والمسيلة للدموع يوم السبت الماضى فى حدث مماثل ييذات المنطقة.