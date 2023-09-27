حملات موسعة بـ 4 مديريات أمن لضبط تجار العملة فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الغربية ، الإسماعيلية ، البحر الأحمر المنوفية "، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون>

وخلال الحملات تم ضبط ممرضة، محاسب، مهندس، بمديرية أمن الغربية، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

كما تم ضبط حاصل على "بكالوريوس"، بمديرية أمن الإسماعيلية.، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

فيما تم ضبط مالك صالون حلاقة، بمديرية أمن البحر الأحمر، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وضبط عامل بمديرية أمن المنوفية، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.