حكاية الشيخ محمد أبو هاشم.. أحفاده كبار علماء الأزهر الشريف أبرزهم أحمد عمر هاشم

الشرقية- إيمان مهنى

يعد ضريح العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم بقرية بني عامر محافظة الشرقية، من أشهر أضرحة أولياء الله الصالحين، التي يقصدها المواطنون من المحافظات، والذى من أبنائه وأحفاده كبار علماء الأزهر الشريف، ومن أبرزهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

ويضم الضريح ساحة كبيرة تسمى "الساحة الهاشمية"، التى تشهد سنويا أكبر احتفالية عامة للمولد النبوى الشريف، يحضرها الآف الأهالى من مختلف المحافظات والشخصيات العامة، حيث تقام ليلة من الذكر ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتلو آيات القرآن الكريم، يقدمها كبار المنشدين

ويقول الشيخ سامح عاطف هاشم أمام مسجد العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم، أنه مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية، هو أصله من بلاد الحجاز، نزح لمصر فى القرن 18، قبل أكثر من 200 عام، يمتد نسبة لآل البيت من الأمام الحسن بن على والسيدة فاطمة الزهراء، واستوطن قرية بني عامر بمركز الزقازيق، وبعد الذى عرف عنه التقوى والورع، كما يضم المسجد ضريح الشيخ الجد محمود أبو هاشم كبار علماء الأزهر الشريف، لافتا أنه كل أسبوع عقب صلاة الجمعة، تقام الحضرة، وتضم ندوة علمية وحلقات الذكر يحضرها علماء الأزهر.

يكمل الدكتور أحمد عبده المتحدث الرسمى لطرق الصوفية بالشرقية، أن الطريقة الهاشمية لها سندان "خلواتى، أحمدى"، وهى قائمة على العلم ومشايخها من كبار العلماء بالأزهر الشريف، منهم الشيخ أحمد أبو هاشم كان قاضيا جليلا فى العهد الملكى بالمحاكم الشرعية، ثم الشيخ محمود أبو هاشم مدير تعليم الأزهري لمنطقة شرق الدلتا والذى كان صالحا، وله مكانة كبيرة بين العلماء، وكتب ديوان شعر باسم الهاشميات الذى يضم قصيدة "عذر رسول الله إن قصرت في وصف أن جمالكم لا يوصف"، التى ما زال يتغنى به المنشدين فى حب رسول الله، ثم الشيخ الحالى للطريقة هو الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

من أهم مشايخ الطريقة الهاشمية، أيضا العالم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ الحسينى أبوهاشم وكيل الأزهر، والشيخ عاطف أبوهاشم، والشيخ وجيه أبوهاشم.



العالم الدكتور أحمد عمر هاشم



مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم (1)



مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم (2)



مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم (3)



مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو هاشم (4)



