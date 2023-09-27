اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حريق فى مقر نقابة المهندسين بالإسكندرية دون إصابات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:49 م
حريق فى مقر نقابة المهندسين بالإسكندرية دون إصابات جانب من الحريق
الإسكندرية أسماء على بدر

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نشب حريق هائل فى مقر نقابة المهندسين بالإسكندرية، مما أثار الذعر بين المواطنين والمنطقة السكنية المجاورة، وفقد السيطرة عليه من خلال وسائل الاطفاءدون حدوث إصابات.
 
البداية تبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق داخل مبنى نقابة المهندسين بالإسكندرية بالشاطبى، وتم الدفع بسيارتين للإطفاء للسيطرة على الحريق، وأشارت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي نشب فى جراج النقابة.
 
وأخلت الحماية المدنية المبنى حتى الانتهاء من عملية الإطفاء والتبريد، منعا لاندلاعه مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بالحادث.
 
 

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