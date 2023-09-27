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حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل شخص فى حادث سير بالطريق الدائرى اتجاه المرج

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:37 م
حبس سائق 4 أيام لاتهامه بقتل شخص فى حادث سير بالطريق الدائرى اتجاه المرج حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شخص فى حادث سير بالطريق الدائري اتجاه المرج، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 

ونجحت الداخلية في ضبط سائق لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة مما أدى لوفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج بدائرة القسم.

بالانتقال تبين أنه حال قيام المتوفى "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


امن القاهرة

حادث سير

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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