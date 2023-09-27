جمعية المهندسين المصرية: الثروة المعدنية مؤهلة لتصبح أكبر داعم للاقتصاد الوطنى

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، إن مصر تمتلك ثروة معدنية طائلة ومتنوعة يمكن أن تصبح واحداً من أكبر الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اسهام قطاع التعدين فى الدخل القومى المصرى لايزال محدود للغاية وأن الثروة المعدنية فى مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل، لافتا الى انه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية فى مصر ليصل إلى 10 مليارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.

وبين "كمال" أن الجمعية أطلقت مؤخراً موقعها الإلكتروني بهدف نشر الثقافة وتطوير المهنة وايضاً تذليل كافة المعوقات المتعلقة بتسجيل العضويات وتسديد الاشتراكات، متوقعاً ان تشهد جمعية البترول والتعدين نشاطاً كبيراً بمجهودات مجلسها الجديد برئاسة المهندس عبدالله غراب بما يتماشى مع التطورات التي حققتها الجمعية الأم مؤخراً.

من جانبه قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن القطاع التعدينى قادر على النهوض بالدولة اذا تمت إدارته بشكل صحيح، مشيرا الى أن مصر تمتلك مقومات تعدينية تؤهلها للنجاح فى هذا المجال، حيث تمتلك من الثروات المعدنية منذ آلاف السنين ما لم يتم استغلاله حتى الآن.

واضاف "غراب" أن تنمية واستغلال الثروات المعدنية التى تزخر بها مصر يجب ان يأتى على قائمة أولويات الحكومة ،وايضاً تهيئة المناخ الاستثمارى فى هذا القطاع الحيوى من خلال الإعداد لنموذج اقتصادى جديد يسهم فى جذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر المعدنية وثرواتها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى ، مشيراً إلى أنه يجب ان نستهدف من خلال الخطط الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات المعدنية وتحويلها الى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى أفضل للدولة من تصدير الفائض للخارج .

وبدوره قال الدكتور مرتضى العارف الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن مصر تزخر باحتياطيات كبيرة من المعادن والخامات التى يجب أن تلعب دوراً فى خطط وبرامج التنمية المختلفة وهو ما يستوجب تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروات المعدنية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال.

تابع " العارف" :مصر تتوافر بها ثروة من الخامات المحجرية والتى تتضمن الحجر الجيرى والذى يغطى نحو 58 % من مساحة مصر باحتياطى يصل لنحو 15 مليار طن وهو منتج يدخل فى 30 صناعة، وأما الخامات المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوافر فى أكثر من 140 منطقة، أشهرها السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى ،كما يتوافر خام الفلسبار باحتياطى يصل لنحو 7 آلاف مليون طن، والفوسفات باحتياطيات تصل لنحو 3 آلاف مليون طن، وخام الألمنيت باحتياطى 80 مليون طن بمتوسط جودة 34.5 %، فضلا عن توافر مادة الكولين باحتياطي يزيد على 800 مليون طن، وكذا الكبريت باحتياطى 40 مليون طن.

وأوضح " العارف " ان المناجم علم عميق يعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتى تشهد تطورا مستمرا، حيث إن اكتشاف المناجم عمل نادر وصعب وهناك منافسة شديدة بين دول العالم لجذب المستثمر التعدينى، والتركيز على هذا القطاع هو الأنسب للدول التى تبحث عن زيادة الإنتاج وتخفيض معدل البطالة، وفى المقابل فإن الشركات الجادة على مستوى العالم أمامها مشاريع تحت الدراسة فى دول متعددة، وتتجه دوما نحو الدول الجادة التى لها قوانين ولوائح ونظم تتسم بالشفافية.