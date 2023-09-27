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جامعة أسوان: إنشاء مستشفى جديد للاستقبال والطوارئ بسعة 160 سريرًا

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:00 ص
جامعة أسوان: إنشاء مستشفى جديد للاستقبال والطوارئ بسعة 160 سريرًا مستشفيات جامعة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أكد الدكتور محمد صلاح، مدير مستشفيات جامعة أسوان، أنهم يسعون لتقديم وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بجودة عالية ومميزة، مشيرا إلى الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الطبية.

وأضاف الدكتور محمد صلاح، أنه جارى إنشاء مستشفى الإستقبال والطوارئ الجديد بنسبة تنفيذ 50%، والذى يقع على مساحة 1500 م2 وتصل تكلفته الإنشائية إلى 330 مليون جنيه، ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 160 سريرا بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 9 غرف عمليات جراحية.

وأوضح مدير مستشفيات جامعة أسوان، أن الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التشغيل الكامل لمستشفى الباطنة، والمكونة من 5 أدوار تضم 150 سريرا منهم 58 سريرا للعناية المركزة مدعمة بـ95 جهاز تنفس صناعى، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وأشار إلى هناك مشروع إنشاء استراحة للأطباء وجراج بالدور الأرضى وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفيات أسوان الجامعية، والتى تشمل أيضًا مشروع إنشاء قسم العظام الجديد، والذى تم تنفيذه بنسبة 100%، وسيتم تشغيله قريبًا بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سريرا و2 غرفة عمليات، علاوة على إعادة تأهيل قسم الإستقبال القديم.


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