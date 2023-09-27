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جارديان: طلاب الجامعات البريطانية يواجهون ارتفاعًا غير مسبوق فى الإيجارات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 02:52 م
جارديان: طلاب الجامعات البريطانية يواجهون ارتفاعًا غير مسبوق فى الإيجارات ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن طلاب الجامعات في المملكة المتحدة يواجهون "ارتفاعات غير مسبوقة في الإيجارات" وسط طلب قياسي على السكن، في حين تشهد قيمة قرض الصيانة المصمم لتغطية تكاليف المعيشة ركودا، وفقًا لتقرير.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الطلاب يكافحون للعثور على غرف بأسعار معقولة، حيث قفزت الإيجارات بأكثر من 8% بشكل عام هذا العام مقارنة بالفترة 2022-2023، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الخدمات العقارية كوشمان آند ويكفيلد. وفي بعض الحالات، تكون الزيادات أعلى بكثير، حيث تصل إلى 27% في حالة واحدة.

وارتفع متوسط الإيجار في القطاع الخاص خارج لندن إلى أكثر من 7600 جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يمثل 77% من الحد الأقصى لبدل قرض الصيانة للطلاب.

وفقًا لشركة كوشمان آند ويكفيلد ، أصبح الآن أقل من سرير واحد من كل 10 أسرة في المدن الجامعية الكبرى في متناول الطالب العادي الذي يحصل على قروض ومنح الصيانة. تعد دورهام وإكستر وبرمنجهام ونوتنجهام من بين المدن الجامعية الكبرى التي تحتوي على الحد الأدنى من مساحات الأسرة أو لا تحتوي على أي سرير وبأسعار أقل من متوسط قرض الصيانة.

وبلغ نمو الإيجارات في مساكن الطلاب المخصصة لهذا الغرض في القطاع الخاص 9.4%، وإن كان أعلى بكثير في بعض المدن، بما في ذلك جلاسكو، التي سجلت زيادة بأكثر من 19%. وفي الوقت نفسه، زادت قروض صيانة الطلاب بنسبة 2.8% فقط خلال نفس الفترة.


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