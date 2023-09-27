اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس تنفى ما تردد عن إعلان وزير خارجيتها مبادرة سلام بين فلسطين وإسرائيل

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:00 ص
تونس تنفى ما تردد عن إعلان وزير خارجيتها مبادرة سلام بين فلسطين وإسرائيل وزير الخارجية التونسى نبيل عمار
وكالات

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نفى مصدر بوزارة الخارجية التونسية ما تم نشره من قبل موقع قناة تليفزيونية حول إعلان وزير الخارجية نبيل عمار عن مبادرة تونسية للسلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الثلاثاء، إن وزير الشؤون الخارجية لم يطرح بتاتا هذا الموضوع في لقائه مع نظيره الروسي سيرجى لافروف أو خلال الندوة الصحفية المشتركة.

وأكد أن موقف تونس من القضية الفلسطينية واضح وثابت وعبر عنه رئيس الجمهورية في كل المناسبات.

وشدد على أن وزير الشؤون الخارجية ينشط في الدفاع عن هذا الموقف في كل المنابر الإقليمية والدولية، وكذلك في لقاءاته مع نظرائه الأجانب.

وكانت قناة "العربي" قد نشرت خبرا نسبت فيه تصريحا لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، حول القيام بمساع لاستئناف مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، استنادا إلى مبادرة السلام العربية.

وقدمت القناة في وقت لاحق من بث الخبر اعتذارا عن الخطأ الذي ارتكبته، موضحة أن التصريح ورد على لسان وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي.

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن روسيا ستواصل سعيها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، فهذا هو السبيل الوحيد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية التونسي: "سنواصل السعي وبذل الجهود من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة.. هذا هو السبيل الوحيد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الموجودة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى صعوبة تحقيق تحسن طويل الأمد للوضع في منطقة الشرق الأوسط برمتها دون حل القضية الفلسطينية على الأساس القانوني الدولي المعروف.

وبدأت ظهر الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا.


نبيل عمار

تونس

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فلسطين

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سيرجى لافروف



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