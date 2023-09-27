توزيع الشربات على المارة بشوارع الإسكندرية احتفالا بالمولد النبوى الشريف.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

احتفل أهالى الإسكندرية بالمولد النبوي الشريف، بتوزيع الشربات على المواطنين وقائدي السيارات المارة بوسط المدينة ، وهي عادة متوارثة خلال المولد النبوي بعروس البحر المتوسط ،وسط حالة من البهجة الشديدة تستمر طيلة اليوم في كافة الشوارع.

قال محمد البديوي أحد أهالي شارع السبع بنات بوسط الإسكندرية، إن توزيع الشربات بالموز عادة قديمة توارثناها، طلعنا لقينا أهلنا وأجدادنا بيوزعوا الشربات كل عام في مولد النبي ، ودي بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم .









وأضاف الشاب السكندري لـ"اليوم السابع" أنه خلال يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من كل عام يبدأ بالتجهيزمع اصدقائه وجيرانه للشربات بالموز، والتوزيع على المارة وقائدي السيارات، وان جميع المارة يتناولون شرب الشربات بالموز بعد اضافة الثلج له، وقت التوزيع ليكون رطب عند تقديمه للمواطنين مع ذكر صلي علي النبى.

أهالي-الإسكندرية-يوزعون-شربات-علي-المواطنين-بمناسبة-المولد-النبوي



توزيع-الشربات-علي-المارة-والسيارات-في-الإسكندرية



توزيع-شربات-علي-المارة-في-الإسكندرية



توزيع-شربات-علي-المواطنين-بمناسبة-المولد-النبوي-بالإسكندرية



توزيع-شربات-علي-المواطنين-بوسط-الإسكندرية



توزيع-شربات-علي-المواطنين-في-المواصلات-بالإسكندرية



شربات-بمناسبة-المولد-النبوي-بالإسكندرية