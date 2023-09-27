اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:23 م
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تقديم الخدمات البيطرية لـ 1095 رأس ماشية ودواجن بقافلة بقرية بكفر الشيخ

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:48 م
تقديم الخدمات البيطرية لـ 1095 رأس ماشية ودواجن بقافلة بقرية بكفر الشيخ قافلة طبية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية، لمديرية الطب البيطرى، استمراراً لفاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج.
 
وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية على الحدود الشرقية لمحافظة كفر الشيخ مع محافظة الدقهلية بقرية الزهراء مركز بلطيم، وجرى تقديم كافة الخدمات البيطرية لـ 1095 رأس ماشية ودواجن، منهم علاج 85 حالة باطنة، و10 حالات تناسليات، و700 دواجن ورش، و300 حيوان.
 
جاء ذلك بحضور دكتور محمود غالب، ودكتور عماد عبد العزيز، ودكتورة عزة الحداد، إدارة الرعاية، ودكتور عبد ربه مغيرة، رئيس قسم الرعاية بإدارة بلطيم، ودكتور أشرف عطية، ودكتور على عطية من إدارة بلطيم البيطرية.
 
جانب من القافلة البيطرية بقرية بكفر الشيخ
جانب من القافلة البيطرية بقرية بكفر الشيخ

اجراء الكشف البيطري على ماشية
اجراء الكشف البيطري على ماشية

قافلة بيطرية بقرية بكفر الشيخ
قافلة بيطرية بقرية بكفر الشيخ
 
 
 
 
 

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