تفاصيل ضبط طالب أوهم ضحاياه بالاتجار فى العملات المقلدة أون لاين بالزقازيق

كتب سليم على

أدلى شخص باعترافاته أمام النيابة العامة بالزقازيق، فى اتهامه بالاتجار في العملات المقلدة، تفيد بقيامه بإنشاء حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي بزعم تسويق عملات محلية مقلدة.

المتهم أكد خلال التحقيقات امتلاكه وادعائه بتسويق عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقًا "على خلاف الحقيقة" وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه على محافظ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم في نشاطه الإجرامي وبفحص الهاتف تبين احتوائه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.