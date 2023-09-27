تعليم الغربية تكرم الموجهين والمرشدات أوائل الجمهورية

الغربية محمد طارق

كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الموجهيـن الأوائل ومسئولى المرشدات بالإدارات وقادة الفرق الارشادية أوائل الجمهورية، الحاصلات على 15 مركزا على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أيمن الهنداوي ، موجه عام التربية الرياضية ، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية ، وايمان غراب، موجه أول المديرية، ودالية السعدني، مسئولة المرشدات بالمديرية، واقيم التكريم بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والتوجيه العام للتربية الرياضية والمرشدات الفائزات في المسابقات التي تمت على المستوى الجمهوري، متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيداً من الإنجازات.