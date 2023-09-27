اليوم السابع
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تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بقتل صديقه بالوراق تأديبا له على سرقة أمواله

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:43 ص
تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بقتل صديقه بالوراق تأديبا له على سرقة أمواله حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام وكلفت الطبيب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

ورد بلاغا للعقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه للضرب بمنطقة الوراق، وبإجراء التحريات الأولية، تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المتهم احتجز المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب بسبب قيام الاخير بالحصول على مبالغ مالية من المتهم أثناء نومه.

وقام رجال المباحث بإلقاء القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


أمن الجيزة

جرائم القتل

اخبار الحوادث

الطب الشرعى



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