بسبب خلافات مالية.. استمرار حبس المتهم بقتل عامل فى الهرم 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بسكين خلال مشاجرة في الهرم بسبب خلافات مالية.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بنشوب مشاجرة بينه وبين الضحية، بسبب خلافات قديمة، على إثرها استل سلاح أبيض (سكين)، وطعن المجني عليه طعنة نافذة، فسقط قتيلا في الحال.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل فقد حياته على يد زميله، بسبب خلافات بينهما، حيث نشبت بينهما مشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.