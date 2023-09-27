برقية تأييد للرئيس السيسى من أهالى أسوان فى احتفالهم بالمولد النبوى

بعث المشاركون فى احتفال محافظة أسوان بالمولد النبوى الشريف بمنطقة أرض المعارض ببرقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة العمل والإنتاج والبناء والتنمية والعمران
حيث كان على رأس الحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، ووسط مشاركة واسعة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة ، وأيضا القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ، وذلك بعد مرور 6 سنوات ليتم إعادة إحياء ذكرى مولد رسولنا الكريم سيدنا محمد (ص) فى هذه الليلة النورانية
وشهدت الاحتفالية، العديد من الفعاليات استهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلى طلحة، أعقبها كلمات للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، وأيضاً للقمص بولا مراد نيابة عن الأنبا بيشوى أسقف أسوان للأقباط الأرثوذكس، ثم كلمة للشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، ليعقب ذلك كلمة محافظ أسوان والتى أكد فيها أن رسولنا الكريم كان عظيماً فى مولده وعظيماً فى حياته وسياسته وإدارته وقيادته الحكيمة للأمة ، وأيضاً فى حديثه وبلاغته ، كما كان معلماً فى آدابه ومعاملاته ونموذجاً مثالياً للرحمة والإنسانية ، لتؤرخ له المجلدات والموسوعات والسير على مدار التاريخ الإنسانى ، فينفق المؤرخين حياتهم فى سيرته الشريفة ومازال فيضه مستمراً لعصرنا هذا لنصل إلى هذه اللحظات النورانية المباركة التى تجمعنا فى ذكرى مولد خاتم النبيين ، الذى إكتملت بمولده آسمى وأرقى مبادئ الإنسانية الحقيقية بسموها وعظمتها ، لتبدأ مع أشرف المرسلين رسالة الإصلاح والتنوير فى الفكر والحضارة والعلم والأخلاق الرفيعة .
مؤكداً على أن إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم والاقتداء بسنته ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) بمثابة طوقاً للنجاة ، واستلهاماً للسير ليعيد صياغة تاريخ البشرية ، ويبنى حضارة عظيمة أساسها العمل الجاد والتماسك والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد بمسلميه وأقباطة ليكون بذلك سفيراً لمكارم الأخلاق والمعاملات الإنسانية الراقية ، وأختتمت الفعاليات بإهداء مشيخة الطرق الصوفية للمصحف الشريف لمحافظ أسوان، ثم قيام فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة أسوان بتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والمدائح النبوية .
وعقب ذلك قام المحافظ بالمرور على سرادقات الطرق الصوفية لتقديم التهنئة للمتواجدين بها بمناسبة المولد النبوى الشريف .
كان قد بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.
وأعرب المحافظ فى برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان بكافة فئاتها وأطيافها ، متوجهاً للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لإستكمال مسيرة البناء والتنمية بما فيه خير الوطن والمواطنين ، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء ، وأن تواصل مصرنا الحبيبة مسيرتها فى الجمهورية الجديدة نحو المزيد من التقدم والرخاء ، كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ورؤساء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .
كما وجه اللواء أشرف عطية آسمى التهانى للقيادات الدينية والطرق الصوفية بهذه المناسبة الطيبة والتى نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى.
وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والراعى أمجد عزت الراعى المساعد ، والوفد الكنسى المرافق لهم ، والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ، ونقلوا أيضاً تهانى نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر للمحافظ .
مؤكدين علي أن نسيج الأمة الواحدة يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .
فيما قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد والاحتفالات العديدة، لافتاً إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى دائماً التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لأبناء الشعب المصرى العظيم .
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