انقلاب سيارتين ميكروباص ونصف نقل داخل ترعة بالطريق الزراعى فى البحيرة

وبالفحص تبين انقلاب سيارتى نصف نقل وميكروباص داخل ترعة مجاورة لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص وذلك بعد إصطدامهما .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وذلك لإزالة أثار الحادث واستخراج السيارتين من مياه الترعة والبحث عن ضحايا الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.