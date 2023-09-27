اليوم السابع
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انقلاب سيارتين ميكروباص ونصف نقل داخل ترعة بالطريق الزراعى فى البحيرة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:16 ص
انقلاب سيارتين ميكروباص ونصف نقل داخل ترعة بالطريق الزراعى فى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهد مركز أبو حمص بالبحيرة ، حادث سير مروع إثر إصطدام سيارتى ميكروباص ونصف نقل، وانقلابهما داخل إحدى الترع التابعة لدائرة المركز، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 

 
وبالفحص تبين انقلاب سيارتى نصف نقل وميكروباص داخل ترعة مجاورة لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص وذلك بعد إصطدامهما .
 
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وذلك لإزالة أثار الحادث واستخراج السيارتين من مياه الترعة والبحث عن ضحايا الحادث.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

 


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