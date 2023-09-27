اليوم السابع
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انطلاق موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى بعد توقف 3 أعوام

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:59 م
انطلاق موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى بعد توقف 3 أعوام موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

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انطلق موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوى، بعد توقف استمر 3 أعوام من مسجد سيدى صالح الجعفري، بمنطقة الدراسة، عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين، ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة، بحضور نخبة من  القيادات التنفيذية وكبار العلماء. 
 
ومن جانبه هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.
 
وقامت إدارة مرور القاهرة بغلق شارع الأزهر لحين انتهاء الموكب ودخوله مسجد الحسين .
 
موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى (1)
 

موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى (2)
 

موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى (3)
 

موكب الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى (4)
 

مسجد الحسين

موكب المولد النبوى

موكب الطرق الصوفية

المولد النبوى



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