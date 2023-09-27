المؤبد لسيدة وعامل بتهمة ترويح الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سيدة وعامل بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجها في مسكن المتهمة الأولى فى دائرة قسم شرطة السلام.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام سيدة وعامل بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع رجال المباحث الجنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء تواجدهما فى مسكن المتهمة الاولى، وبحوزتهم كمية كبيرة المواد المخدرة فى دائرة القسم، حيث بلغت كمية المخدر المضبوط كيلو ونصف ، ومبلغ مالي ، وهواتف محمولة، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.