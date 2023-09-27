العاهل المغربى يصدر أمرا بالعفوا على 742 شخصا بمناسبة المولد النبوى الشريف

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أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، بمناسبة عيد المولد النبوى الشريف لهذه السنة، أمرا بالعفو عن 742 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية.

وأفاد بيان لوزارة العدل المغربية بأنه بمناسبة عيد المولد النبوى الشريف لهذه السنة 1445 هجرية، أصدر العاهل الملك محمد السادس أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية، وعددهم 742 شخصا.



وأوضح البيان أن المستفيدين من العفو الموجودين فى حالة اعتقال عددهم 528 نزيلا، حيث جرى العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 22 نزيلا، وتم التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ 503 نزلاء، وتم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ 3 نزلاء.



ولفت إلى أن المستفيدين من العفو الموجودين فى حالة سراح بلغ عددهم 214 شخصا، حيث جرى العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ 50 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ 8 أشخاص، والعفو من الغرامة لـ 146 شخصا، والعفو من عقوبتى الحبس والغرامة لـ9 أشخاص، والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لشخص واحد.