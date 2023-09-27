اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تطلق أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:55 ص
الصين تطلق أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد قمر صناعى - أرشيفية
أ ش أ

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أطلقت الصين أحدث أقمارها الاصطناعية للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، اليوم الأربعاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي ياوقان-33 04 على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 سي، ودخل مداره المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أنه سيُستخدم القمر الاصطناعي المذكور للقيام بتجارب علمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقديرات غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث وأعمال الإغاثة.

وتعد هذه المهمة رقم 489 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

 


الصين

قمر صناعى

الفضاء

مركز جيوتشيوان



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