الصحة توجة رسالة عاجلة لوقاية الأطفال من الالتهاب الكبدى

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالإلتهاب الكبدى أ والتى تتمثل فى آلام فى البطن وفقدان الشهية واصفرار الجلد وارتفاع درجة الحرارة .

وقالت وزارة الصحة والسكان : ينصح بأخذ التطعيم فهو الوسيلة الناجحة للوقاية من الإصابة بالفيروس ويعطى التطعيم من سن عام على جرعتين بينهم 6 شهور .

وأضافت وزارة الصحة والسكان يمكن الوقاية من الالتهاب الكبدى أ بالحفاظ على ممارسة عادات النظافة الصحية الجيدة ومنها غسيل اليدين ويفضل توخى الدقة فى مصادر الطعام والشراب لتجنب مصادر العدوى والاهتمام برفع درجة حرارة الطعام .

وكانت أوضحت دراسة علمية أن الالتهاب الكبدى (أ) يصيب حول العالم ما يقرب من 1.4 مليون حالة سنويا، وهو مرض فيروسى يصيب الكبد، وتتراوح أعراضه ما بين البسيطة والوخيمة.

ويعد فيروس الالتهاب الكبدى واحدا من أكثر الأمراض التى يمكن أن تنتقل بواسطة الأغذية، وتنتشر على نطاق واسع، مما يحدث أضرارا بالغة الخطورة ليصبح حالة وبائية فى البلاد.