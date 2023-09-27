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الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المواطنين بمرور بورسعيد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:17 م
الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المواطنين بمرور بورسعيد جانب من توزيع الحلوى
بورسعيد - محمد عزام

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وزع رجال الشرطة بمحافظة بورسعيد الحلوى، اليوم، الأربعاء، على المواطنين المترددين على وحدة مرور الإسراء، ضمن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقدم المقدم عطية شعير، مدير مرور الإسراء، على توزيع حلوى المولد النبوي وكتاب الله تعالى - القرآن الكريم - على المواطنين داخل الوحدة.

وتبادل مدير إدارة مرور الإسراء التهنئة مع المواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أشاد المواطنون باللفتة الطيبة من رجال الشرطة، في ظل أجواء من السعادة والفرحة وحرص على التقاط الصور التذكارية.

 

الشرطة توزع حلوى المولد النبوي على المواطنين بمرور بورسعيد (1)
الشرطة توزع حلوى المولد النبوي على المواطنين بمرور بورسعيد (1)

 

الشرطة توزع حلوى المولد النبوي على المواطنين بمرور بورسعيد (2)
الشرطة توزع حلوى المولد النبوي على المواطنين بمرور بورسعيد (2)

 

 

الشرطة توزع حلوى المولد النبوي على المواطنين بمرور بورسعيد (3)
الشرطة توزع حلوى المولد النبوي على المواطنين بمرور بورسعيد (3)

 

 

جانب من توزيع الحلوى (1)
جانب من توزيع الحلوى (1)

 

 

جانب من توزيع الحلوى (2)
جانب من توزيع الحلوى (2)

 


 


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