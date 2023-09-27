الزراعة توقع بروتوكولا مع الاستشعار من البعد لحصر وتصنيف المساحات المنزرعة

كتبت أسماء نصار

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة، والهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المساحات المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية خلال عام زراعي كامل للموسم الشتوى 2023 / 2024 و الموسم الصيفى 2024.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الالكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وأيضا في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لتطوير أعمال رصد وحصر المحاصيل المنزرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

و وجه القصير بالبدء في تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من الحصر اليدوي للمحاصيل الاستراتيجية والذي من شأنه يؤدى الى دقة البيانات ويسهم في توفير المعلومات الصحيحة لصانع القرار

ومن جانبه اوضح الدكتور اسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ان هذا البرتوكول ياتي في اطار التعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق أهداف الدولة للتنمية الزراعية وحصر المحاصيل الاستراتيجية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي مشيرا إلى أن هذا البروتوكول بمثابة انطلاق لاستخدام البحث العلمى المتقدم لتطبيقات الفضاء فى خدمة وزارة الزراعة واهداف التنمية وخصوصا ان الدولة والقيادة السياسية تولى اهتمام كبيرا بتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد.