اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصل مقر احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:52 ص
الرئيس السيسي يصل مقر احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر الاحتفالية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

 

 

 


المولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفال المولد النبوي

المولد النبوى

الرئيس السيسي

السيسى

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

احتفالية المولد النبوي

حفل المولد النبوي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة