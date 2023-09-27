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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن عظمة النبى محمد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:24 ص
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن عظمة النبى محمد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شهدت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن عظمة النبي محمد، واستعرض الفيلم التسجيلي الدور الكبير الذي تنفذه الدولة المصرية في تأهيل وإعمار المساجد خاصة المساجد الأثرية ومساجد آل البيت، في إطار النهضة الشاملة للدولة المصرية، مثل مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الجهود المختلفة ودار القران الكريم.
 
ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.
 
ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

الرئيس السيسي

احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوى

الرئيس

الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف

احتفالية وزارة الأوقاف

احتفالات المولد النبوي

احتفال المولد النبوى 2023

المولد النبوي

احتفالات مولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

احتفال بمولد النبي

احتفالية المولد النبوي الشريف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

احتفالات المولد النبوي في مصر

احتفال وزارة الاوقاف

احتفال المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

الرئيس السيسي يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفال بالمولد النبوى

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

اليوم السابع بلس

مولد النبي

مولد النبى



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