الرئيس السيسي يؤكد لأمين مجلس الأمن الروسي موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "نيكولاى باتروشيف" أمين مجلس الأمن الروسى، وذلك بحضور كل من سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، وعدد من كبار المسئولين الروس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن أمين مجلس الأمن الروسى نقل تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس، مؤكدًا الأهمية التى توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر فى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.

وقد نقل الرئيس خالص تحياته للرئيس بوتين، مثمنًا مسيرة التعاون الثنائى بين البلدين، وزيادة التبادل التجارى، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجارى تنفيذها، وفى مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمى أن "باتروشيف" أطلع الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية فى هذا الإطار على المستوى الدولى، حيث أكد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم كافة المساعى الرامية لسرعة تسويتها سياسيًا، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهى كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التى أحدثت ضررًا كبيرًا للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائى العالمى الذى يتعرض لمخاطر جادة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.