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الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي يأتي في ظروف دقيقة يمر بها العالم

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:19 ص
الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي يأتي في ظروف دقيقة يمر بها العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هذا العام يأتي في ظروف دقيقة بمر بها العالم تعيد إلى الأذهان تعيد إلى الأذهان ذكريات من القلق والتوتر في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف: "الاضطراب بدأ بين الكارثة الصحية التي تسبب فها جائحة كورنا وتداعيتها الاقتصادية عميقة الأثر، وتوقفت عملية الإنتاج في كبري دول العالم وسط موجة ارتفاع أسعار عالمية تسبب فيها الأزمة الروسية الأوكرانية مما دفع رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وأدى إلى نزوح كثير من رؤوس الأموال".
 

الرئيس السيسي

احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوى

الرئيس

الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف

احتفالية وزارة الأوقاف

احتفالات المولد النبوي

احتفال المولد النبوى 2023

المولد النبوي

احتفالات مولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

احتفال بمولد النبي

احتفالية المولد النبوي الشريف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

احتفالات المولد النبوي في مصر

احتفال وزارة الاوقاف

احتفال المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

الرئيس السيسي يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفال بالمولد النبوى

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

اليوم السابع بلس

مولد النبي

مولد النبى



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