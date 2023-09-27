الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي يأتي في ظروف دقيقة يمر بها العالم

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هذا العام يأتي في ظروف دقيقة بمر بها العالم تعيد إلى الأذهان تعيد إلى الأذهان ذكريات من القلق والتوتر في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف: "الاضطراب بدأ بين الكارثة الصحية التي تسبب فها جائحة كورنا وتداعيتها الاقتصادية عميقة الأثر، وتوقفت عملية الإنتاج في كبري دول العالم وسط موجة ارتفاع أسعار عالمية تسبب فيها الأزمة الروسية الأوكرانية مما دفع رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وأدى إلى نزوح كثير من رؤوس الأموال".