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الرئيس السيسى لـ"الأشرار": الهدم وإشاعة الألم والفرقة ليست من سنن الله

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:36 ص
الرئيس السيسى لـ"الأشرار": الهدم وإشاعة الألم والفرقة ليست من سنن الله الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "مفيش أمة في العالم تطلع لقدام ابدا من غير ما تاخد بأسباب الدنيا لكن يحرسها مسار اخلاق عميق .. ولو تخلت عنه لا يمكن اللى بيتخذوا منهج الأشرار.. وبقول اشرار لاني انأى بنفسى.. لا يمكن فيه امة تطلع لقدام .. بقول للأشرار اللي بيتصوروا انهم ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين ..الهدم ..والخراب .. والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط.. والكذب .. مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين.. الهدم الظنون والشكوك وإشاعة الألم والفرقة والانهيار والكذب لا يمكن.. دي مش سنن ربنا.. والله هذا الامر ليس من سنن الله عز وجل هذا الامر ليس من سنن الله ابدا".
 
تابع الرئيس مخاطبا الدعاة: "المهم أقول ليكم وانتم دعاه تتحدثوا للناس في المنابر.. بكرر الكلام ده ليكم.. المنهج اللى ماشيين بيه صدقوني منهح بيحاول يكون مستقيم وأمين ومخلص لله وشريف كمان في هذا المسار.. معنديش شك".
 

الرئيس السيسي

احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوى

الرئيس

الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف

احتفالية وزارة الأوقاف

احتفالات المولد النبوي

احتفال المولد النبوى 2023

المولد النبوي

احتفالات مولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

احتفال بمولد النبي

احتفالية المولد النبوي الشريف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

احتفالات المولد النبوي في مصر

احتفال وزارة الاوقاف

احتفال المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

الرئيس السيسي يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفال بالمولد النبوى

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

اليوم السابع بلس

مولد النبي

مولد النبى



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