اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين فى حريق محافظة نينوى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:05 م
الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين فى حريق محافظة نينوى حريق الحمدانية
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم /الأربعاء/، القاء القبض على 3 متهمين فى حادثة حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة - أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين فى حادث حريق الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".


وأشار البيان، إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه المتهمين ومازالت التحقيقات جارية.


يذكر أن حريقاً هائلاً وقع - مساء أمس - داخل قاعة مناسبات فى ‍‍الحمدانية بمحافظة نينوى؛ ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

 

 


العراق

نينوى

الحمدانية

حريق الحمدانية



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