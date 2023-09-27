"التقاضى الإلكترونى بين الواقع والمأمول" ندوة بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات ندوة بعنوان "التقاضى الإلكترونى بين الواقع والمأمول"، يحاضر فيها القاضى الدكتور منير الصغير؛ نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، والدكتور تامر العوَّا؛ دكتوراه القانون العام والمحاضر بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 1 أكتوبر، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول الندوة عدة محاور منها ماهية فكرة التقاضى الإلكترونى "التقاضى عن بُعد" ونشأتها بالتزامن مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وخصائص وإجراءات التقاضى الإلكترونى، بالإضافة إلى المزايا والعيوب والمخاطر، وسيتم أيضًا تسليط الضوء على الفرق بين التقاضى الإلكترونى والتقاضى الورقي. علاوة على ما سبق سيتم طرح الواقع الحالى للتقاضى الإلكترونى فى مصر بين الصعوبات والتحديات المواجهة له وبين المأمول تحقيقه والوصول إليه.

يأتى اللقاء فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة فى كافة جوانب حياة المواطن المصرى، مما يجعلها ذراعًا مُعينًا له لمعرفة حقوقه وواجباته فى أركان حياته المختلفة، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التى تأتى استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التى تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها. بالإضافة إلى دورها المجتمعى كراعية أساسية لكافة أفرع العلم، فإنها تحرص على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بندواتها ومحاضراتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمى وفكرى وبصمة إيجابية فى المجتمع وإضافة مستمرة مجددة ومسايرة لتغيرات العصر.