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التعليم: التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز من خلال المديريات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:00 ص
التعليم: التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز من خلال المديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تتعاقد المديريات التعليمية مع معلمين للعمل بالحصة لسد العجز فى التخصصات المطلوبة استعدادا للعام الدراسي الجديد، حيث وجهت الوزارة بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتى يؤدين الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز فى المدارس، حيث تتعاقد المديريات للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.
 
وتسلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء المعلمين الجدد بعد انتهاء مرحلة الاختبارات البدنية التى عقدت فى إحدى الجهات، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات البدنية بنجاح، حيث من المقرر أن يتم إرسال أسماء المعلمين المقرر التعاقد معهم بعد انتهاء كافة الإجراءات من الجهات المختلفة، وسوف ترسل الوزارة كشوفا بأسماء المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم إلى المديريات التعليمية والإدارات لإنهاء إجراءات التعاقد خلال الفترة المقبلة، للمساهمة فى سد العجز بالتخصصات المطلوبة مع انطلاق العام الدراسى الجديد وخاصة فى رياض الأطفال.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

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