البورصة تختتم شهر سبتمبر بتراجع للمؤشرات.. والتداولات تتجاوز 10 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء حديد عز لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 24341 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8444 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة.