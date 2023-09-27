البابا تواضروس يهنئ المسيحيين بعيد الصليب ويشيد بأداء الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية

ألقى البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الإسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس الرسول بالاسكندرية، وذلك فى اطار العظة الاسبوعية التى يلقيها البابا هذا الشهر من كنائس مختلفة بمحافظة الإسكندرية.
وهنأ البابا تواضروس ،الأقباط بعيد الصليب الذى يستمر لمدة 3 أيام ، وهو عيد ثابت التاريخ بالكنيسة، وترأس البابا تواضروس صلاة عشية عيد الصليب بحضور ، الانبا بافلى أسقف رئيس قطاع كنائس شرق الإسكندريةوعدد كبير من أبناء الكنيسة بعزبة سكينة بمنطقة العوايد بالأسكندرية .
وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة تساهم فى تقديم مواطن صالح ، من خلال ما تقدمة من خدمة روحية، وهى حصن أمان لتعلم الإنسان كيف يكون و تقدم ما يحتاج له الإنسان روحيا .
وتقدم البابا تواضروس بالشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالى المناطق السكنية الأكثر إحتياجا ، وبارك الخدمة المقدمة للكنيسة فى قطاع شرق والذى يقدم خدمة فى 18 عزبة صغيرة .
وألقى البابا تواضروس ، عظة روحية بمناسبة عيد الصليب ، قائلا : أن الصليب قدم للإنسان حق الإقتراب الى الله بعد خطية أدم عندما كسر وصية الله ، و التحرر من الخطية ،و التمتع بنعمة الخلاص من الخطية.
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