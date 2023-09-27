البابا تواضروس يهنئ المسيحيين بعيد الصليب ويشيد بأداء الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية

وهنأ البابا تواضروس ،الأقباط بعيد الصليب الذى يستمر لمدة 3 أيام ، وهو عيد ثابت التاريخ بالكنيسة، وترأس البابا تواضروس صلاة عشية عيد الصليب بحضور ، الانبا بافلى أسقف رئيس قطاع كنائس شرق الإسكندريةوعدد كبير من أبناء الكنيسة بعزبة سكينة بمنطقة العوايد بالأسكندرية .

وأكد البابا تواضروس أن الكنيسة تساهم فى تقديم مواطن صالح ، من خلال ما تقدمة من خدمة روحية، وهى حصن أمان لتعلم الإنسان كيف يكون و تقدم ما يحتاج له الإنسان روحيا .

وتقدم البابا تواضروس بالشكر لكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالى المناطق السكنية الأكثر إحتياجا ، وبارك الخدمة المقدمة للكنيسة فى قطاع شرق والذى يقدم خدمة فى 18 عزبة صغيرة .

وألقى البابا تواضروس ، عظة روحية بمناسبة عيد الصليب ، قائلا : أن الصليب قدم للإنسان حق الإقتراب الى الله بعد خطية أدم عندما كسر وصية الله ، و التحرر من الخطية ،و التمتع بنعمة الخلاص من الخطية.