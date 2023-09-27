اعترافات تاجر مخدرات سقط فى كمين قبل ترويجه كمية من الأيس بعين شمس

كتب سليم على

كشف عاطل ألقى رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس فى دائرة القسم، عن اتخاذ مسكنه وقرا لتصنيع المخدر، وترويجه بين عملائه فى عدة مناطق بعين شمس.

واعترف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه يستخدم دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس –مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.