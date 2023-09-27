استمرار إغلاق مئات المدارس فى إسكتلندا بسبب إضراب موظفي الدعم لليوم الثانى

كتبت رباب فتحى

استمر إغلاق مئات المدارس في اسكتلندا مع مشاركة موظفي الدعم فى اليوم الثاني من الإضراب الذي يستمر ثلاثة أيام في 24 مجلسًا من أصل 32 مجلسًا في البلاد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وطُلب من آلاف التلاميذ البقاء في منازلهم مع خروج أعضاء نقابة يونيسون بسبب خلافهم حول الأجور، وفشلت محادثات اللحظة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقف تحرك النقابة ذات التمثيل الأكبر.

وسيختلف تأثير الإضراب بشكل كبير عبر المناطق الـ 24 التي تضرب فيها نقابة يونيسون - مع إغلاق جميع المدارس الابتدائية والثانوية في إدنبرة بينما ستظل 29 مدرسة ثانوية في جلاسكو مفتوحة لطلاب الصف 4 و5 و6.

وفي أبردينشاير، تم إغلاق 39 مدرسة و21 مغلقة جزئيًا. وقال المجلس إن 66 مركزًا للتعليم المبكر ودور الحضانة أُغلقت أيضًا.

ويدور النزاع حول عرض دفع للموظفين غير المعلمين بما في ذلك عمال النظافة وعمال المقصف ومساعدي الفصول الدراسية وعمال النظافة والموظفين الإداريين وموظفي الحضانة.

وتم تحديد موعد نهائي لهيئة السلطة المحلية كوسلا لتقديم عرض تحسين للأجور يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي وتم تمديد هذا الموعد بينما تسعى للحصول على أموال من نائب رئيس الوزراء.

وأوضحت "بى بى سى" أن الحكومة الاسكتلندية قامت بعدها بتخصيص 80 مليون جنيه استرليني من التمويل المحدود لتمكين صفقة جديدة، والتي تضمنت زيادة بنحو 2000 جنيه استرليني سنويا للأقل أجرا.

وقال مارك فيرجسون، المسئول بنقابة يونيسون، يوم الثلاثاء، لبرنامج "صباح الخير اسكتلندا" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الخلاف يدور حول سنوات من نقص التمويل وخفض الوظائف وكذلك الأجور.

وقال: "من غير الواضح بالضبط ما هي القيمة (للعرض الجديد) خلال العام. لقد تلقينا رسالتين - واحدة من الحكومة الاسكتلندية والأخرى من هيئة السلطة المحلية كوسلا - وهما متعارضتان مع بعضهما البعض".

وأضاف "لا يمكن لأي منهما أن يوضح بالضبط من أين تأتي هذه الأموال ولا نريد أن تأتي من المزيد من التخفيضات في الوظائف والخدمات."