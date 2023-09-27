استشارى باطنة يوضح طرق الوقاية من خطر الإصابة بضربة الشمس

كتبت رانيا عامر

يتعرض العديد من الأفراد لضربات الشمس نتيجة ارتفاع دراجات الحرارة الناتجة من أشعة الشمس خاصة خلال فترة الذروة فى فصل الصيف ، لذلك سنوضح طرق الوقاية من تلك الاصابة التى تشكل خطورة على الحالة الصحية للأشخاص .

الفرق بين الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحرارى :

أوضحت الدكتورة هالة العبيدي رئيس قسم الباطنة بالمستشفى الجامعي بأسوان فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " ،مفهوم كل من ضربة الشمس التى يصاب بها الشخص نتيجة الإصابة بارتفاع فى درجة الحرارة عند التعرض لأشعة الشمس فى الاماكن المكشوفة لفترة طويلة أو حتى قصيرة ، وأيضا تعريف الإجهاد الحرارى بيكون نتيجة الإصابة بارتفاع درجة الحرارة ولكن فى اماكن سيئة أو عديمة التهوية .

الوقاية من الاصابة من ضربة الشمس:

وأشارت الطبيبة الى الاجراءات الوقائية التى يجب على الفرد اتباعها من أجل الحد من خطر إصابته بضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى ، عدم الخروج فى الجو شديد الحرارة قدر المستطاع خاصة فى وقت الذروة المتماثل فى 1:4 عصرا ، الحرص على ارتداء الملابس القطنية ، وارتدى الملابس الخفيفة ، بالإضافة الى تناول كميات كبيرة من السوائل خاصة شرب المياه .

كما أوصت الاستشاري الاشخاص بتناول مقدار كافى من المياه بمواعيد ثابتة منتظمة ، وعدم انتظارهم للوصول الى مرحلة العطش حتى لا يصل الجسم الى مرحلة الجفاف ، مشيرة الى ان المياه تساعد على مسالة ترطيب الجسم ومنع الاصابة بالجفاف .

وأضافت الطبيبة الى ضرورة ارتداء الملابس الفاتحة التى تعكس أشعة الشمس وتقلل من درجة الحرارة التى يشعر بها الشخص والابتعاد عن الملابس الداكنة خلال فصل الصيف ، بجانب عند العودة الى المنزل يجب أخذ حمام بماء فاتر ،وشرب العصائر وشرب 3 لتر فى اليوم من المياه على الاقل للحفاط على رطوبة الجسم والبعد عن تناول الوجبات السريعة التى تزيد من درجة حرارة الجسم .

شددت الاستشاري على ضرورة وضع كريمات واقى الشمس خاصة فى وقت الذروة لأن هذا الوقت يتعرض الشخص الى أشعة الشمس الضارة التى تسبب سرطانات للجلد.

كما يدل لون البول على تناول الفرد الكميات المناسبة له من عدمه من السوائل وخاصة المياه ، لو كان لون البول فاتح يعنى ذلك أن الفرد يحصل على القسط الكافي له من السوائل ، واذا كان لون البول مركز يشير هذا الى أن الشخص مصاب بنقص فى السوائل .