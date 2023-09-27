اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا.. حقل بركانى يشهد أقوى هزة أرضية منذ 4 عقود

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:44 ص
إيطاليا.. حقل بركانى يشهد أقوى هزة أرضية منذ 4 عقود مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حقلاً بركانياً قرب مدينة نابولي الإيطالية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو 4 عقود، لكن السلطات الإيطالية قالت إن الهزة لم تتسبب في أضرار على ما يبدو.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الزلزال، وهو بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وقع في الساعة 3:35 صباحاً بالتوقيت المحلي (0135 بتوقيت جرينتش).

وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان، إن الزلزال "شعر السكان به، لكن استناداً إلى الفحوصات الأولية، لم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن".


ايطاليا

حقل بركانى

مدينة نابولي

زلزال



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