إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى بأسوان.. صور

كما شهدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمراكز محافظة أسوان ، إقبالا كبيرا من المواطنين لعمل تأييدات الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.



إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (1)



إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (2)



إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (3)



إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (4)



إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (5)



إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (6)