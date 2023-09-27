اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 02:20 م
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إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى بأسوان.. صور

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 01:42 م
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى بأسوان.. صور إقبال من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة
أسوان- صلاح المسن

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شهد مقر الشهر العقاري بمركز دراو زحاما شديدا لتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.
 
كما شهدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمراكز محافظة أسوان ، إقبالا كبيرا من المواطنين لعمل تأييدات الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. 
 
ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
و أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات  عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسوان.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.
 
 

إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (1)
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (1)

إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (2)
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (2)

إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (3)
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (3)

إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (4)
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (4)

إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (5)
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (5)

إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (6)
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (6)

إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (7)
إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمركز دراو بأسوان (7)

 

 


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محافظة اسوان

مقرات التأييدات

مقار التأييدات

الهيئة الوطنية للانتخابات



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