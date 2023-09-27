اليوم السابع
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لليوم الثاني على التوالى ..

إقبال كبير على تحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 02:55 م
إقبال كبير على تحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى بكفر الشيخ.. صور جانب من الإقبال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بإجراء توكيلات تأييد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ،  لليوم الثاني على التوالي، إقبالا كبيرا من المواطنين لعمل توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وشهد عدد من مقرات الشهر العقارى، طوابيرا للشباب والفتيات وكبار السن، لتحرير التوكيلات، معبرين عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ.
 
ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، 8 مقار، جاءت على النحو التالي:
 
كفر الشيخ: عمارة الشرق للتأمين.

بلطيم: عمارات مجلس المدينة بجوار الطريق الدولي.

مطوبس: مدينة مطوبس- شارع بورسعيد أمام معدنية ادفينا.

دسوق النموذجي: دسوق بجوار مكتب البريد وموقف الأرياف.

الرياض:  شارع وسط البلد - بتقسيم الزهور- تل الكوم - الرياض.

الجرايده: الوحدة المحلية بالجرايدة أمام مكتب البريد.

الحامول: عمارات مجلس المدينة بجوار مرور الحامول.

ضواحي كفر الشيخ: سخا- كفر الشيخ.
 

 
 

اقبال كبير من السيدات
اقبال كبير من السيدات

 

توافد أهالي كفر الشيخ على مقرات الشهر العقاري
توافد أهالي كفر الشيخ على مقرات الشهر العقاري

 

 

توافد لتحرير التوكيلات
توافد لتحرير التوكيلات

 

 

جانب من التوافد
جانب من التوافد

 

 

جانب من الزحام
جانب من الزحام

 

 

جانبل من توافد الشباب
جانب من توافد الشباب

 

 

زحام داخل مقرات الشهر العقاري
زحام داخل مقرات الشهر العقاري

 


 


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