اليوم السابع
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إصابة 11شخصا فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:40 م
إصابة 11شخصا فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب 11شخصا بكسور وجروح مختلفة اليوم الاربعاء، فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بمركز أدوم بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة، فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة إدكو .
 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 
 
 
 

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