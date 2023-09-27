اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أول الجامعات بقطاع الهندسة: تكريم الرئيس السيسى حافز للاستمرار فى التفوق

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:24 ص
أول الجامعات بقطاع الهندسة: تكريم الرئيس السيسى حافز للاستمرار فى التفوق الرئيس السيسى يتوسط أوائل الخريجين
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد حمدى محمد منصور أول الخريجين بقطاع الدراسات الهندسية ، والمكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات حفل تكريم أوائل خريجين الجامعات فى يوم تفوق جامعات مصر، إن تكريم الرئيس السيسى فخر للخريجين وتقليد جديد يحدث لأول مرة ، لأننا لم نشهد حدوثه على مدار الأعوام الماضية.
 
وأضاف الطالب محمد حمدى منصورفى تصريحات لـ" اليوم السابع"، " شعرنا بالتقدير من الرئيس السيسى لتكريم الخريجين مؤكدا أن هذا التكريم يمنحنا حافز للعمل ونعطى أقصى جهدنا للدولة وحافز للاستمرار فى التفوق ومراحل الدراسات العليا وتقديم كل ما نملك من علم لخدمة الدولة.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كرم عددًا من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.
 
وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.
 

التعليم العالى

أوائل الخريجين

الرئيس السيسى

اخبار مصر

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

إحدى الطالبات المكرمات بحفل "تفوق جامعات مصر": الله توج تعبنا طوال العام بهذا التكريم

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:18 م

أحد الطلاب المكرمين بـ "تفوق جامعات مصر": شعرنا بتقدير الرئيس السيسي لنا كطلاب

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:57 م

الرئيس السيسي يكرم أوائل الخريجين خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر.. وفرقة كورال الشرق تحيى الحفل بالأغانى الوطنية.. ومسيرة للأوائل لتقديم التحية للرئيس.. والألعاب النارية تزين سماء الاستاد.. فيديو وصور

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:32 م

احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:18 م

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة