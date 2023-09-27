أول الجامعات بقطاع الهندسة: تكريم الرئيس السيسى حافز للاستمرار فى التفوق

محمد صبحى

قال محمد حمدى محمد منصور أول الخريجين بقطاع الدراسات الهندسية ، والمكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات حفل تكريم أوائل خريجين الجامعات فى يوم تفوق جامعات مصر، إن تكريم الرئيس السيسى فخر للخريجين وتقليد جديد يحدث لأول مرة ، لأننا لم نشهد حدوثه على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف الطالب محمد حمدى منصورفى تصريحات لـ" اليوم السابع"، " شعرنا بالتقدير من الرئيس السيسى لتكريم الخريجين مؤكدا أن هذا التكريم يمنحنا حافز للعمل ونعطى أقصى جهدنا للدولة وحافز للاستمرار فى التفوق ومراحل الدراسات العليا وتقديم كل ما نملك من علم لخدمة الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كرم عددًا من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.