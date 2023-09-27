أمطار غزيرة تضرب جزيرة إيفيا اليونانية جراء العاصفة إلياس

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هطلت أمطار غزيرة ناجمة عن العاصفة /إلياس/ على أجزاء من شمال إيفيا، ثانى أكبر جزيرة فى اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، حيث دمرت حرائق الغابات الهائلة أكثر من 50 ألف هكتار من الغابات فى عام 2021.



وفى قرية روفيس الواقعة على الساحل الشمالى الغربى للجزيرة، غمرت المياه أكثر من 40 منزلا نتيجة فيضان ضفتى النهر الذى يتدفق عبر القرية.



وتعمل فرق الإنقاذ بنشاط على إجلاء الأفراد الذين تقطعت بهم السبل فى هذه المناطق المغمورة، مع ورود أنباء أن بعضهم محاصر فى مساكنهم، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، اليوم الأربعاء.



ووصف عمدة ليمنى جيورجوس تسابورنيوتيس، الوضع بأنه "خطير" وحث السكان على الحد من التنقل. وقال إن الجزء الغربى من البلدية، الممتد من روفيس إلى ليمني، أصبح الآن مليئا بالحطام، "حيث انحدر الجبل بأكمله إلى القريتين".



ولوحظت ظروف حرجة مماثلة فى منتجع بيفكى السياحي، فقد فاضت الأنهار وتدفقت مما أدى إلى فرض حصار على العديد من الأشخاص. وتشارك أطقم الطوارئ فى الجهود المبذولة لإجلاء الأفراد ونقلهم إلى أماكن آمنة.