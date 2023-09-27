اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أطباء بمحطات الخط الثالث لمترو القطار الكهربائى ضمن حملة 100 مليون صحة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 02:33 م
أطباء بمحطات الخط الثالث لمترو القطار الكهربائى ضمن حملة 100 مليون صحة أطباء الصحة بمحطات المترو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتعاون الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل كل من الخط الثالث للمترو، والقطار الخفيف، وفقا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحملة صحة المرأة لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للركاب من السيدات في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، وذلك إلى جانب الدور الحيوي الذي يلعبه كل من الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) كشريان ينقل أعدادا هائلة من الركاب كل يوم لتمكينهم من متابعة أعمالهم ودراستهم ومهامهم المختلفة.
 
وبموجب هذا التعاون يتواجد عدد من الأطباء والمتخصصين خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر ومن 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2023 في محطات العباسية وكلية البنات من الخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة بقطار العاصمة والمحطة التبادلية عدلي منصور.
 
هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية والتعاون الوثيق مع كافة المبادرات الإيجابية التي تطرحها الجهات المختلفة لتقديم مستوى عالمي من الخدمات لعملائها وتحقيق رؤيتها لتكون جزءا فاعلا من المجتمع المصرى.
 
أطباء الصحة بمحطات المترو (1)
أطباء الصحة بمحطات المترو 

أطباء الصحة بمحطات المترو (2)
أطباء الصحة بمحطات المترو 

أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف (2)
أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف 

أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف (3)
أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف 

أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف (4)
أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف 

أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف (1)
أطباء الصحة بمحطات القطار الخفيف 

 


المترو

مبادرة 100 مليون صحة

القطار الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

فحص 63 مليون مواطن.. كيف قضت مبادرة 100 مليون صحة على فيروس سى؟ "فيديو"

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:07 ص

كيف قضت مبادرة 100 مليون صحة على فيروس سى؟.. الصحة: انخفاض معدلات انتشار الفيروس إلى 0.38% عام 2022.. حسام عبد الغفار: نجحنا فى فحص وعلاج 63 مليون مواطن.. وتخصيص 170 مركزا لعلاج المصابين بفيروس سى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:00 ص

مساعد وزير الصحة: 100 مليون صحة مثال واضح للدبلوماسية الطبية وتحويل التحديات لفرص

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 05:20 م

مبادرة 100 مليون صحة تقدم مليونا و84 ألفا و241 خدمة لأهالى المنيا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة