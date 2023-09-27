أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر 27 سبتمر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تداولات الصباحية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2205 جنيهات للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.



الذهب عالمياً اختبرت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم المستوى 1910 دولارات للأونصة في ظل استمرار الضغط السلبي على الذهب الناتج من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، وحتى الآن صمد مستوى الدعم في ظل تشبع في البيع على مستويات الزخم على المستويات الزمنية اللحظية ( 4 ساعات – ساعة) ساعد على اضعاف حركة الهبوط.

نجاح السعر في كسر المستوى 1910 دولارات للأونصة الذي يتوافق مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم يدفع السعر إلى المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة وفي حالة كسره يصل إلى 1892 ومن بعده 1885 دولارا للأونصة.

قد يعمل التشبع في البيع الحالي في دفع الذهب للارتداد لأعلى إلى منطقة 1924 – 1930 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، حيث يسيطر التذبذب على تحركات السعر حالياً، وكسر المستوى السابق سيعمل على الوصول إلى المستوى 2180 جنيها للجرام وفي حالة زيادة زخم البيع قد يصل السعر إلى المستهدف 2150 جنيها ومن بعده 2130 جنيها للجرام.

الجدير بالذكر أن استجابة السعر المحلي للعالمي قد تدفع الذهب إلى الارتفاع في حالة تحرك السعر العالمي لأعلى، وفي هذه الحالة سيواجه الذهب المستوى 2225 جنيها للجرام ومن بعد المستوى 22250 جنيها للجرام.