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69 شابًا يتقدمون للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الجديد جنوب بورسعيد

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:59 م
69 شابًا يتقدمون للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الجديد جنوب بورسعيد مشروع المجمع الصناعى الجديد
بورسعيد - محمد عزام

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تقدم 69 شاب للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الثالث الجديد "3 يوليو" جنوب بورسعيد، وذلك ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التى تشهدها بورسعيد مؤخراً فى شتى المجالات.
 
وبدأت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين فى إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية وذلك للدفعة الأولى من المتقدمين بإجمالى 20 متقدما على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.
 
وأكدت محافظة بورسعيد، على أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات الثالث الجديد، والذى يشمل 4 مجمعات صناعية فى عدة أنشطة "مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة، بإجمالى 72 مصنعًا، حيث جرى المصانع بمساحات مختلفة وهى ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725"، لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التى تقدمها المصانع.
 
كما أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التى اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.
 
ومن جانبه، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع فى معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث والذى يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالى، لافتا أنه سيساهم فى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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